Leugens en invalbeurt Rai Vloet raken Frank Wormuth na dodelijk ongeluk: ‘Hij was in paniek, dan doe je rare dingen’

Een paar dagen nadat Rai Vloet is veroordeeld voor 2,5 jaar cel vanwege het doodrijden van de 4-jarige Gio zat zijn voormalig trainer bij Heracles Almelo bij Goedemorgen Eredivisie . Op ESPN ging Frank Wormuth in over de veelbesproken invalbeurt van Vloet na dat ongeluk.

In november 2021 ramde Vloet met zo'n 200 kilometer per uur en te veel drank op de auto van het gezin van de 4-jarige Gio die daarbij overlijdt. Twee maanden later, op 15 januari 2022, laat Wormuth de profvoetballer invallen tegen NEC.

De invalbeurt leidt tot veel consternatie en onbegrip bij de fans van Heracles, binnen de voetbalwereld en ook bij de ouders van Gio die nooit een berichtje van Vloet hebben ontvangen na het fatale ongeluk. Vijftien maanden later betuigt de inmiddels clubloze Wormuth spijt. ,,Dat ik Rai heb laten spelen dat is mijn grootste fout geweest", zegt hij. ,,Achteraf gezien is het altijd een fout. Logisch.”

Quote Later heeft hij mij nog ‘sorry coach, mijn fout’ tegen mij gezegd. Hij wilde mij niet teleurstel­len Frank Wormuth, voormalig coach Heracles Almelo

Zijn er verwijten aan het adres van Vloet, die trainer én club heeft voorgelogen? De omstandigheden waaronder het fatale ongeluk gebeurde, schetste de profvoetballer anders dan is bewezen. Hij zou slechts twee drankjes hebben gedronken en rond de 130 kilometer per uur hebben gereden. ,,Natuurlijk verwijt ik hem dat. Maar dit heeft hij niet met opzet gedaan. Hij was in paniek en dan doen mensen gekke dingen. Later heeft hij mij nog ‘sorry coach, mijn fout’ tegen mij gezegd. Hij wilde mij niet teleurstellen", vertelt Wormuth.

‘Op bezoek in de gevangenis’

Vloet moet 2,5 jaar de cel in hoorde hij begin deze week. ,,Hij krijgt zijn straf, maar dat betekent niet dat ik mijn rug naar hem toekeer. Ik heb een goede band met hem gehad. Als hij in de gevangenis zit, ga ik op bezoek. Ik laat hem niet vallen. Dat hij er een zooitje van gemaakt heeft, is vreselijk. Dit was de meest donkere periode uit mijn trainerscarrière.”

Nog altijd hebben Vloet en Wormuth contact. Het gaat dan volgens de Duitse coach vooral over voetbalgerelateerde zaken. ,,Ik heb zelf drie kinderen verloren, mijn zoon heeft een depressie. Als ik dan naar deze jongen kijk, voel ik dat. Mensen die zeggen: ‘Je kunt toch geen contact hebben?’ Die kennen het verhaal niet.”