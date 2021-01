Letsch wil ‘antwoord zien’ van Vitesse na sof bij VVV

Vitesse is getergd. Spelersgroep en technische staf azen op revanche na de eerste nederlaag van 2021, de sof bij VVV-Venlo. Coach Thomas Letsch wil ‘een antwoord zien’ tegen RKC, zaterdagavond in GelreDome.

De 4-1 nederlaag bij VVV van afgelopen woensdag kwam hard aan bij Vitesse. De wijze waarop en de hoogte van de uitslag zorgden voor een deceptie in het Arnhemse kamp. ,,Dan is het eerst herstellen, daarna met de mannen praten en dan de strategie bepalen voor RKC”, zegt Letsch. ,,Ik ben ervan overtuigd dat we gretig aan de aftrap zullen staan. Iedereen baalt van het optreden tegen VVV. We hebben met zijn allen wel wat goed te maken.”

Schuldbewust

Letsch heeft geen donderpreek gehouden om zijn selectie weer in het gelid te krijgen. ,,Iedereen was schuldbewust”, zegt hij. ,,Er is na afloop naar niemand gewezen. Er zijn geen onderlinge verwijten gemaakt. We waren op alle fronten onder de maat. Achterin, op het middenveld en voorin. Dat is ook de grondslag voor het vertrouwen richting RKC. We hebben wat recht te zetten. We wíllen ook het een en ander rechtzetten.”

Het echec in Venlo gaf een blauwdruk voor de valkuilen van Vitesse. ,,De dekking was slecht verzorgd, de agressiviteit ontbrak in de duels, er was geen druk naar voren”, somt Letsch op. ,,Juist alle wapens die Vitesse groot maken, ontbraken. Zoals ook de dekking in luchtduels. Dan zijn we kwetsbaar.”

Standaardsituaties

Dat bij Vitesse de standaardsituaties niet goed zijn verzorgd, bestrijdt Letsch. Hij heeft de cijfers mee. Vitesse kreeg tot dusver 76 corners tegen. Daaruit werd vier keer gescoord. Alleen kwamen drie tegentreffers wel via VVV met Georgios Giakoumakis.

,,Hij verandert in zo’n wedstrijd alles in goud”, stelt Letsch. ,,Ik zie dat als een uitzonderlijke situatie. Giakoumakis is een uitstekende spits.”

Paal en lat

In de eredivisie overlegt Oussama Tannane tot dusver de meeste doelpogingen. ,,Bij hem belanden de ballen nu op de paal en de lat”, weet Letsch. ,,Maar ook dat is een momentopname. Bij Tannane komen de goals vanzelf ook weer.”

Vitesse heeft in Venlo een waarschuwing gekregen, stelt Letsch. Niemand kan even achterover leunen. RKC moet het decor vormen van de revanche. ,,We hebben de boel verpest bij VVV, nu hebben we zelf ook de kans om de zaken recht te trekken. We moeten van januari gewoon een heel mooie maand maken.”

Tronstad in wedstrijdselectie

Letsch heeft voor het duel met RKC een volledig fitte spelersgroep. Sondre Tronstad keert terug van een bovenbeenblessure. Hij zit weer bij de selectie.

,,Het fundament van het team staat. Daar torn ik niet aan. Hooguit wijzigen we de opstelling op één of twee plekken.”

Volledig scherm Armando Broja verwerkt het verlies in Venlo. © Pro Shots / Paul Meima