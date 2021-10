Letland niet onder de indruk van Oranje: ‘Zij scoorden ook alleen maar uit een hoekschop’

Waar Oranje gisteravond tegen Letland ( 0-1 ) louter blij was met de drie punten, daar baalden de Letten ervan dat een stunt uitbleef tegen het Nederlands elftal. Vleugelaanvaller Alvis Jaunzems, middenvelder Eduards Emsis en bondscoach Dainis Kazakevics voelden dat er meer in had gezeten.

,,Ik denk dat we het als team heel goed hebben gedaan. We hebben voor elkaar gevochten en de tegenstander had ook minder kansen dan in Amsterdam. Voor de wedstrijd wisten we al dat er mogelijkheden zouden liggen op de counter en daar hebben we op gewacht. Vroeg of laat krijg je toch kansen. In de tweede helft kregen we het besef dat we een punt konden pakken en voor een sensatie konden zorgen. We hadden hier een beter resultaat kunnen neerzetten dan veel mensen van tevoren hadden verwacht. Als we in deze wedstrijd een punt hadden kunnen pakken, kunnen we dat in elke wedstrijd", zo analyseerde Jaunzems na afloop bij Letse media.

Ook Emsis was niet ontevreden over de prestatie tegen het Nederlands elftal: ,,Dit is ons spel en daarmee hadden we een positief resultaat kunnen neerzetten. Maar helaas, het is 0-1. Zij wisten ook alleen maar uit een hoekschop te scoren. Misschien focusten we bij die corner te veel op Virgil van Dijk en Stefan de Vrij, maar we vergaten Davy Klaassen te dekken", zo zei de middenvelder.

Hoe de stemming in de kleedkamer van Letland was? ,,Wisselend", aldus Emsis. ,,Als we voor de wedstrijd te horen zouden krijgen dat het 0-1 zou worden en we in de laatste minuten nog een kans zouden krijgen op 1-1, zou niemand dat een heel waarschijnlijk scenario hebben gevonden. Het leek er uiteindelijk op dat dit dé dag was om voor een stunt te zorgen, gesteund door de geweldige fans. We voelden de steun, de energie.”

Bondscoach

Dainis Kazakevics, bondscoach van Letland, sloot zich aan bij zijn spelers: ,,Het was jammer dat we niet konden scoren op de momenten dat we daartoe de kans kregen. Onze tactiek werkte goed, want Nederland heeft weinig kansen gekregen. Zowel aanvallend als verdedigend waren we beter dan voorheen. Maar Nederland is een team dat alle wedstrijden in deze groep domineert. Tegen Turkije hadden we bijvoorbeeld veel meer balbezit. Het is ook niet zo dat Nederland constant gevaarlijk werd met het balbezit.”