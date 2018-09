'Lekker dat bij Oranje niet meer alles alleen om mij draait'

Door Nik Kok



Haar broertje Lars wilde afgelopen zomer liever naar Dubai. ,,Maar zelf had ik geen zin in die vijftig graden. Ga dan maar lekker zelf”, zei Vivianne Miedema tegen haar broertje, die bij PEC Zwolle in de jeugd voetbalt. En dus gingen ze samen naar New York. ,,Want ik wilde cultuur en in New York was ik nog nooit geweest.”



Op de boot naar het Vrijheidsbeeld zag ze de eerste Nederlandse toeristen al. Het groepje keek stiekem in haar richting, maar dat had ze direct door. En ze schoven steeds dichterbij. Beschroomd. Tot er één zei: ‘Jij bent toch die voetbalster?’ Ze wilden wel op de foto met de spits van het Nederlands vrouwenelftal.



,,Apart”, vindt Miedema dat nog steeds. Zo ver van huis en dan toch die herkenning. In zo’n grote stad. ,,Ik kom uit Drenthe, mijn broertje ook. Wij zijn nuchter. We hebben er wel om gelachen, maar dachten daarna wel snel: laten we nu maar naar het Vrijheidsbeeld gaan.”



Ze weet ook: ,,Twee jaar geleden was dit waarschijnlijk niet gebeurd.” Het veranderde allemaal door het gewonnen EK van vorig jaar. Het toernooi in eigen land dat ook voor de spits van Oranje succesvol was, dankzij haar vier goals waarvan twee in de finale. Maar Miedema liep er wel op haar tandvlees vanwege het slopende seizoen dat al was begonnen in augustus en pas eind juni ophield.



Daarom nam ze dit jaar ook een tijdje bewust afstand van Oranje. Ze miste in de maanden april en juni drie interlands. Tegen Ierland, Noord-Ierland en Slowakije. Duels waarin de ploeg het op voorhand ook wel zonder haar af kon. Vanavond in de beslissende wedstrijd tegen Noorwegen staat Miedema weer in de spits, ook tot haar eigen tevredenheid. Tegen Slowakije zat ze op de tribune en dat vond ze maar niks. ,,Ik kon geen invloed uitoefenen. En het bleef zo lang 0-0. Ik heb tegen de meiden gezegd dat ik dat niet meer doe. Of ze moeten ruim winnen. Dan is het nog wel vol te houden.”