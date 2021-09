Legioen rekent ook tegen Slavia op Til: ‘Hij is opwindende eenvoud’

Mocht Klaas-Jan Huntelaar zondag in Drempt wel het veld op tegen Concordia Wehl 10?

28 september Mocht Klaas-Jan Huntelaar (38) afgelopen zondag wel het veld op in Drempt voor amateurclub HC’03? DCS-voorzitter René van Leeuwen wendde zich maandag tot de KNVB en vroeg de voetbalbond of Huntelaar wel een internationale overschrijving had aangevraagd.