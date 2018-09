Leeuwinnen zonder Van der Gragt tegen Denemarken

Stefanie van der Gragt ontbreekt in de selectie van de voetbalvrouwen voor de play-offwedstrijden tegen Denemarken om een ticket voor het WK. De verdedigster is nog niet hersteld van een bovenbeenblessure.

Oranje speelt op vrijdag 5 oktober in Breda eerst thuis. Op dinsdag 9 oktober staat de wedstrijd in Denemarken op het programma. De Nederlandse vrouwen zijn veroordeeld tot de play-offs na de teleurstellende nederlaag tegen Noorwegen in de laatste groepswedstrijd (2-1).

Volgens bondscoach Sarina Wiegman zijn er na dat duel veel gesprekken gevoerd met de speelsters. ,,Ik en ook andere leden van de technische staf zijn bij de speelsters langs geweest. We komen maandag bij elkaar en dan zullen we ook zeker nog wat zaken evalueren uit het duel met Noorwegen, want we willen het nu zeker beter doen.''

Oranje speelt in Breda in een uitverkocht Rat Verlegh Stadion. ,,Dat is geweldig. We zullen er ook alles aan doen om de wedstrijd te winnen. Maar Denemarken is ook een sterke ploeg. Het niveau in Europa is hoog. Je bent niet zo maar geplaatst voor het WK.''

Nederland tegen Denemarken is een herhaling van de finale van het Europees kampioenschap van vorig jaar.