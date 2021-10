Leeuwinnen voorkomen blamage van jewelste dankzij Martens en Van de Donk

Na een uur slecht voetbal en gemiste kansen tegen de nummer 53 van de FIFA-ranglijst, hadden de Oranjeleeuwinnen een bevlieging van sterspeelster Lieke Martens nodig om uiteindelijk mee een zege in de tas Wit-Rusland te verlaten. Twintig minuten voor tijd kapte de aanvalster van FC Barcelona naar haar rechter, en krulde ze de bal heerlijk in de verre hoek. Toen twee minuten later Daniëlle van de Donk een aanval zelf opzette en vervolgens een voorzet van Joelle Smits knap met het hoofd binnen kopte: 0-2.

In het Dinamo Stadion in Minsk, waar normaal ruim 22.000 toeschouwers passen, was het vanavond akelig leeg. Dat had niets met coronamaatregelen van doen. Waar het vrouwenvoetbal in Nederland alsmaar populairder wordt, heeft het daaraan in het voormalige Sovjetland juist enorm terrein te winnen. De wedstrijd tussen Belarus en de Nederlandse vrouwen zal de Wit-Russische sportliefhebber absoluut niet hebben wakker geschud. Integendeel.

Waar De Oranjeleeuwinnen vrijdag nog over Cyprus heen wervelden (0-8), maakten ze er vanavond in de eerste 45 minuten een potje van. Vrijwel het hele team haalde niet het gebruikelijke niveau de stugge tegenstander. Passes over een paar meter in de voeten van een Wit-Russische speelster, hoekschoppen in de handen van keepster Natalia Voskobovich en een gebrek aan grote kansen. De kansen die er dan wel waren, werden simpel verkwanseld.

Wellicht was de afwezigheid van topspeelster Vivianne Miedema een belangrijke reden voor de tegenvallende interland. De all-time topscorer van de Oranjeleeuwinnen werd enkele dagen eerder door de KNVB op vakantie gestuurd, nadat Arsenal had verzocht de spits rust te geven. Jill Roord, die tegen Cyprus een hattrick maakte, mocht het in de spitspositie laten zien. Maar zij kreeg tegen de het stugge Oost-Europese land amper ruimte en werd door haar ploeggenoten bovendien bijna nooit bereikt.

Een uur lang ploeterden de Oranjeleeuwinnen in het Dynamo Stadion, en na een uur spelen kwam het zelfs goed weg. De Wit-Russische Hanna Pilipenka kwam namelijk wel heel vrij voor het doel van keepster Sari van Veenendaal, maar haar kopbal miste snelheid, kracht en richting. Amper tien minuten later stond er dus een voorsprong voor Nederland op het scorebord. Langs de lijn haalde bondscoach Mark Parsons na de late doelpunten opgelucht adem.

De moeizame wedstrijd van de Nederlandse speelsters past naadloos in de al even zo moeizame eerste maanden van de nieuwe bondscoach Mark Parsons. De Amerikaan heeft niet bepaald de wind mee sinds hij de job van Sarina Wiegman heeft overgenomen en kon wéér een positief zetje wel gebruiken. Maar na het tegenvallende gelijkspel tegen Tsjechië, de gemiste trainingen voor de interland met Cyprus vanwege een gemiste vlucht en het feit dat hij part-time in functie is, zal hij gisteravond niet populairder zijn geworden bij het grote publiek.

Aan de andere kant: Nederland blijft bovenaan in de groep, dat nu met tien punten aan kop gaat. Voor de derde achtereenvolgende wedstrijd is er geen tegendoelpunten geslikt. Maar na het moeizame spel tegen Belarus is er maar een conclusie te trekken voor Parsons en co: Sarina Wiegman is nog lang niet vergeten.

Van de Donk ziet verbeterpunten Volgens Daniëlle van de Donk heeft Oranje nog voldoende punten om te verbeteren. ,,We hebben weer genoeg om aan te werken”, zei Van de Donk voor de camera van de NOS. ,,Bijna niks ging makkelijk, het was slordig en het ging een beetje langzaam.” Pas in de 71e minuut wist Oranje voor het eerst tot scoren te komen. Van de Donk was in het matige duel misschien nog de beste speelster op het veld. ,,Ik weet dat ik beter kan dan dit, maar ik heb geprobeerd de juiste energie te brengen en het team mee te nemen. Uiteindelijk pikte een aantal mensen dat op en hebben we het gedaan met zijn allen.” Lieke Martens zette Nederland op 0-1 met een doelpunt dat zorgde voor de nodige ontlading. ,,Laten we ermee beginnen dat het niet onze beste wedstrijd was. De kwaliteit aan de bal moet gewoon omhoog en we moeten veel meer van elkaar eisen”, zei de flankspeelster. ,,Er werden duels verloren, er werd niet goed ingespeeld en dan sluipt het er een beetje in. Gelukkig was er na de goal wat meer energie. Laten we deze wedstrijd maar gewoon vergeten. Uiteindelijk kunnen we niet met een tevreden gevoel terugkijken op deze wedstrijd.”

