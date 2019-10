Leeuwinnen: Smit volgt Kreek op als assistent Wiegman

Smit kijkt uit naar zijn nieuwe klus: ,,Ik heb een paar jaar geleden voor de trainerscursus stage gelopen bij het vrouwenteam van Telstar. Sindsdien ben ik het vrouwenvoetbal in het algemeen en de Leeuwinnen in het bijzonder op de voet blijven volgen. Door het succes op het EK 2017 en natuurlijk het WK afgelopen zomer, kun je niet meer om het vrouwenvoetbal heen. Dus als de KNVB vervolgens bij jou uitkomt voor zo’n mooie functie en er in de gesprekken op zowel persoonlijk als voetbalinhoudelijk vlak ook direct een klik is, dan snap je wel dat ik niet kan wachten om mijn steentje bij te dragen richting de Spelen en ook op weg naar het Europees kampioenschap 2021.”

Bondscoach Wiegman is blij dat de technische staf met de komst van Smit weer op volle sterkte is: ,,Arvid voegt in diverse opzichten iets toe aan onze huidige staf. Hij neemt jarenlange ervaring mee als speler in het betaald voetbal en hij heeft een achtergrond in het onderwijs. Een mooie combinatie van praktijk en theorie. Hij heeft daarnaast bewezen een goede veldtrainer te zijn en is ook nog eens tactisch goed, wat essentieel is voor deze rol. Dat hij daarnaast het vrouwenvoetbal de afgelopen jaren nauw heeft gevolgd, is uiteraard een pre. Ik heb in ieder geval veel zin in onze aanstaande samenwerking.”