Leeuwinnen kunnen in Tsjechië flinke stap zetten op weg naar WK van 2023

De Leeuwinnen vervolgen hun route op weg naar het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland vanmiddag met een uitwedstrijd in Tsjechië, het land dat Oranje twee maanden geleden in Groningen nog op 1-1 hield. Een zege in het Mestský-stadion van Ostrava brengt de mondiale titelstrijd een flink stap dichter bij voor de ploeg van Mark Parsons. Gisteravond werd het duel vanwege sneeuwval afgelast. Scheidsrechter is Ewa Augustyn uit Polen. Volg het duel in ons liveblog.