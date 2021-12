Leermeester Nilis looft PSV-talent Vertessen: ‘Maar wat mij betreft is hij nog iets te veel Belg’

Nilis zag al snel dat Vertessen het eerste van PSV kon halen. ,,Daar was ik absoluut van overtuigd”, zegt de voormalige Rode Duivel. ,,Zo’n talent valt meteen op. Hij had toen al snelheid en kracht. Hij weegt op een verdediging, hij is heel gedreven en voor een spits heeft hij een gezonde dosis agressie in zijn spel. Toen ik spitsentrainer was bij PSV, heb ik een jaar of drie met hem gewerkt, Yorbe moet toen een jaar of zestien, zeventien geweest zijn.”