Larsson voor 5 miljoen euro op weg naar China

Feyenoord is om die reden bereid om mee te werken aan een vertrek. Larsson (26) kwam in de zomer van 2017 over van sc Heerenveen, maar kon in Rotterdam nooit op constant niveau imponeren. In zijn vaderland speelde hij bij IFK Göteborg en genoot hij zijn jeugdopleiding bij IK Zenith.



Het contract van Larsson bij Feyenoord loopt tot medio 2021.