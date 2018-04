Langeler directeur voetbalontwikkeling KNVB en neemt afscheid als coach Jong Oranje

,,Dit is een bijzondere stap in mijn loopbaan, waar ik zeer enthousiast over ben", vertelt Langeler. ,,Na dik tien jaar als trainer, beleidsmaker en opleider in het betaald voetbal, is de tijd gekomen de opgedane ervaringen de komende jaren in dienst te stellen van de KNVB. De ontwikkeling van het voetbal in Nederland, de trainersopleiding, voetbalbeleid in de top en in de breedte, het zijn deelgebieden waar veel te doen is en ik kijk ernaar uit hier met een deskundig team leiding aan te geven."