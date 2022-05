Landstitel Ajax in cijfers: ‘kampioen van de armoede’ in vele opzichten oppermachtig

Door de zege op SC Heerenveen mag Ajax zich landskampioen noemen van het seizoen 2021-2022. Voor de Amsterdammers alweer de 36ste landstitel in de clubhistorie . Willem van Hanegem noemde Ajax twee weken geleden nog ‘de kampioen van de armoede’ , maar is dat ook echt zo?

Hoewel het puntenverschil tussen Ajax en de concurrentie het hele seizoen relatief klein is geweest, overtuigen de overige statistieken een stuk meer. Zo heeft Ajax dit seizoen het meeste balbezit gehad (67%) en had het in elk eredivisieduel meer de bal dan de tegenstander. Het schoot het vaakst op doel van alle ploegen (361 keer), maar combineerde dat samen met AZ en PSV ook nog eens met het hoogste scoringspercentage (14%).

Ajax scoorde dit seizoen maar liefst 91 keer en dat heeft het voornamelijk aan Dusan Tadic en Sébastien Haller te danken. De Ivoriaan is momenteel met 20 goals topscorer van de eredivisie terwijl Tadic met 17 assists de assistkoning is. De aanvoerder combineerde dat met dertien goals en is daarmee de Most Valuable Player van de competitie.

Niet alleen in aanvallend opzicht spande Ajax de kroon, maar ondanks de flinke lekkage binnen de Amsterdamse defensie van de afgelopen maanden, kan het nog fraaie cijfers overleggen. De landskampioen kreeg de minste schoten tegen (242) en incasseerde dit seizoen slechts 17 tegengoals. Ter vergelijking: PSV kreeg er meer dan twee keer zoveel tegen.

Ajax incasseerde slechts één goal uit een corner dit seizoen en hield maar liefst 21 keer de nul. Dat had het mede te danken aan het extreem hoge reddingspercentage van doelman Remko Pasveer. Hij keerde 91% van de pogingen en op gepaste afstand volgt nummer twee Andries Noppert van Go Ahead Eagles (76%).

De ploeg van Erik ten Hag kreeg geen enkele penalty tegen, maar mocht van de arbitrage zelf wel negen keer van elf meter aanleggen. PSV kreeg bijvoorbeeld maar één strafschop mee dit seizoen. Ajax ging wel slordig om met die strafschoppen. Eén op de drie pogingen trof geen doel.

Waar Ajax het dit seizoen wel aflegde ten opzichte van de grote concurrent PSV, was in de stootkracht vanaf de bank. Roger Schmidt zag zijn invallers dit seizoen 18 keer scoren, terwijl dit bij Ajax slechts de helft was. Ajax maakte de minste overtredingen van alle eredivisieclubs en pakte ook de minste gele kaarten.

Op basis van de statistieken is er dus geen enkele reden om aan te nemen dat Ajax dit seizoen de kampioen van de armoede geworden is. Gelukkig is voetbal een stuk meer dan een hoopje bijeengesprokkelde cijfers, maar de 36ste landstitel voor Ajax is in ieder geval een feit.