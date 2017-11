Labyad uitblinker van het weekend, Kanon zit Feyenoord dwars

Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In het weekend waarin PSV op de valreep de lachende derde werd, was Zakaria Labyad de speler met het hoogste rapportcijfer. Voor zijn frisse spel en twee treffers tegen Ajax kreeg de aanvaller van FC Utrecht van ons een 8.

Door Leendert Kamsteeg

Wilfried Kanon, namens ADO Den Haag een ware plaag voor Feyenoord, kreeg net als PSV-middenvelder Marco van Ginkel en Twente-middenvelder Thomas Lam een 7,5. AZ-spits Wout Weghorst kon voor zijn optreden tegen Willem II rekenen op een mooie 7, net zoals een zevental andere Utrecht-spelers daar ook op kon rekenen. Bekijk hieronder alle cijfers.

Sparta – SC Heerenveen 0-0

Sparta: Kortsmit 6; Holst 5,5, Breuer 6, Fischer 6, Marfelt 4 (70. Floranus -); Dougall 6,5, Sanusi 6, Spierings 5, Duarte 5 (83. Ache -); Brogno 5 (59. Goodwin 6), Mühren 5.

SC Heerenveen: Hahn 6; Dumfries 6, Høegh 6, Naess 6, Pierie 6,5; Schaars 6, Kobayashi 6,5, Vlap 6,5 (83. Thorsby -); Ødegaard 7, Ghoochannejhad 5,5 (46. Veerman 5), Mihajlovic 5,5 (60. Rojas 5).

Arbiter: Manschot 5

Man of the Match: In het doelpuntloze gelijkspel tussen Sparta en SC Heerenveen toonde Martin Ødegaard bij vlagen weer eens iets van zijn vaak geroemde talent. De nog altijd pas achttienjarige Noor had op Het Kasteel een passzuiverheid van liefst 90%. Ook mede dankzij het actieve verdedigende werk van de huurling van Real Madrid noteerden de Friezen voor het eerst sinds 17 uitduels weer eens een clean sheet op vreemde bodem.

Volledig scherm Martin Ødegaard (l) in duel met Deroy Duarte. © ANP Pro Shots

AZ – Willem II 3-2

AZ: Bizot 6,5; Svensson 6,5, Hatzidiakos 6, S. Wuytens 6, Ouwejan 6,5; Midtsjø 6,5, Til 7, Koopmeiners 6,5; Jahanbakhsh 6,5 (74. Dos Santos -), Weghorst 7, Helmer 6 (74. Seuntjens -).

Willem II: Branderhorst 5; Heerkens 6, Lachman 6, Peters 4,5 (41. Lewis 6), Van der Linden 5,5 (72. Ogbeche -); El Hankouri 6, Chirivella 6, Rienstra 6; Haye 6, Velikonja 4,5 (33. Azzaoui 6).

Arbiter: Blom 7

Man of the Match: Een versierde pingel, een raak stiftje, een heerlijke hakbal en een rode kaart: Wout Weghorst was in Alkmaar zonder twijfel de man van de wedstrijd. Door zijn treffer tegen de Tilburgers doorbrak de spits een reeks van 543 speelminuten waarin hij niet had gescoord. Voor de goalgetter wacht wel een periode van rust: door zijn rode prent komt hij op zijn vroegst pas 24 november weer in actie voor AZ.

Volledig scherm Wout Weghorst. © pro shots

Heracles Almelo – FC Groningen 2-1

Heracles Almelo: Castro 6; Breukers 6, Pröpper – (13. Wuytens 6,5), Van den Buijs 6, Hardeveld 6; Niemeijer 6 (67. Duarte -), Pelupessy 6, Monteiro 6; Kuwas 6,5, Gladon 5 (83. Vermeij -), Peterson 5,5.

FC Groningen: Padt 5,5; Te Wierik 6, Van Nieff 5, Memisevic 5, Warmerdam 4,5; Absalem 5 (46. Mahi 5,5), Antuna 5 (82. Idrissi -), Reis 5, Bacuna 5,5; Doan 5 (67. Drost 5,5), Veldwijk 6.

Arbiter: Van den Kerkhof 6

Man of the Match: Tot een uitnodiging bij het Nederlands elftal kwam het voor Brandley Kuwas nooit, maar voormalig bondscoach Danny Blind had er een paar maanden geleden wellicht toch aardig kijk op. Net als tegen VVV-Venlo (3-0) speelde Kuwas zaterdagavond een prima partij tegen FC Groningen, waarbij hij aan de basis van de 1-0 stond en de strafschop bij de 2-1 verzilverde. De buitenspeler heeft begin november zowel de meeste goals (3, gedeeld record) en assists (4) voor de Almelose ploeg op naam staan.

Volledig scherm Brandley Kuwas (m). © ANP Pro Shots

Excelsior – Roda JC 1-0

Excelsior: Kristinsson 6,5; Karami 6,5, Mattheij 6,5, De Wijs 6, Massop 6 (71. Payne -); Faik 6,5, Koolwijk 6, Messaoud 6 (74. Elbers -); El Azzouzi 6,5 (88. Hadouir -), Van Duinen 6, Bruins 7.

Roda JC: Jurjus 7; Götz 6, Kum 5, Auassar 6, Van Peppen 6; El Makrini 6,5 (87. Rutjes -), Gustafson 5 (78. Engels -), Ndenge 6; Rosheuvel 5, Schahin 5,5, Van Velzen 6.

Arbiter: Dieperink 7

Man of the Match: Dankzij een treffer van de uitblinkende Luigi Bruins boekte Excelsior tegen Roda JC de 100ste thuiszege in de eredivisie. Zijn gemiste strafschop, voor Bruins een zeldzaamheid, brak de Kralingers achteraf niet op tegen een tiental Roda-spelers. Van alle spelers op het veld loste alleen teamgenoot Hicham Faik meer schoten (4) op het vijandelijke doel dan Bruins (3), die bovendien zijn 150ste competitieduel voor Excelsior speelde.

Volledig scherm Luigi Bruins. © Pro Shots

VVV – NAC Breda 0-0

VVV-Venlo: Unnerstall 7; Rutten 5,5 (82. Janse -), Röseler 5,5, Promes 6, Janssen 6; Nwakali 6 (59. Van Bruggen 5), Leemans 5,5, Seuntjens 4; V. van Crooy 5, Thy 6,5, Hunte 5 (46. Tissoudali 4).

NAC Breda: Birighitti 5,5; Sporkslede 6, Meijers 6, Mets 5,5, Angelino 6,5; Verschueren 5, El Allouchi 5, Korte 5 (77. Fernandes -); Garcia 6, Vloet 5, Enevoldsen 5 (86. Sprangers -).

Arbiter: Kamphuis 4

Man of the Match: Vorige week nog de schlemiel, dit weekend alweer de held. Lars Unnerstall herstelde zich tegen NAC Breda uitstekend van zijn matige keepbeurt tegen Heracles Almelo. De Duitse goalie, die dit seizoen sowieso een prima indruk maakt, voorkwam dankzij minstens vier noemenswaardige reddingen een nieuwe nederlaag voor VVV. Dankzij het gelijke spel in eigen huis bezet de promovendus na elf wedstrijden nu de twaalfde plek.

Volledig scherm Lars Unnerstall. © ANP Pro Shots

ADO Den Haag – Feyenoord 2-2

ADO Den Haag: Zwinkels 6,5; Ebuehi 6, Meissner 6, Kanon 7,5, Meijers 6,5; Immers 7, El Khayati 7 (89. Gorter -), Bakker 6,5; Becker 6, Falkenburg 6 (74. Johnsen -), Lorenzen 5,5 (85. Hooi -).

Feyenoord: Jones 5; Nieuwkoop 6 (59. Amrabat 6), St. Juste 6, Tapia 5,5 (83. Kramer -), Haps 6; Toornstra 4,5 (62. Boëtius -), El Ahmadi 6,5, Vilhena 5; Berghuis 5, Jörgensen 6, Larsson 5,5.

Arbiter: Nijhuis 5

Man of the Match: Met drie succesvolle tackles, drie intercepties en een handjevol weggewerkte ballen deed Wilfried Kanon vanmiddag positief van zich spreken tegen Feyenoord. De Ivoriaans international stond zijn mannetje tegen Nicolai Jörgensen en tekende bovendien aan voor zijn tweede goal in de eredivisie. Zijn eerste dateerde van 14 mei 2017, toen Kanon in Den Haag scoorde tegen een andere Rotterdamse ploeg: Excelsior.

Volledig scherm Wilfried Kanon. © ANP

Ajax – FC Utrecht 1-2

Ajax: Onana 7; Veltman 6, De Ligt 6,5, Wöber 5 (63. Sinkgraven -), Viergever 5; S. de Jong 5 (77. Van de Beek -), Schöne 5 (63. F. de Jong-), Ziyech 5; Neres 6, Dolberg 5, Younes 4.

FC Utrecht: Jensen 6,5; Klaiber 7 (86. Troupée -), Van der Maarel 6,5, Leeuwin 6,5, Janssen 7, Emanuelson 7; Strieder 7, Ayoub 7, Van der Streek 7; Labyad 8, Kerk 7 (88. Willock -).

Arbiter: Kuipers 6

Man of the Match: Wie namens FC Utrecht twee keer scoort tegen Ajax kan in de Domstad maar weinig fout doen. Wat dat betreft heeft Zakaria Labyad na vanmiddag een hoop krediet opgebouwd, want dankzij zijn twee doelpunten won FC Utrecht voor het eerst sinds 2012 weer eens in de hoofdstad. De oud-PSV’er kwam één goal tekort om de tweede Utrecht-speler ooit te worden met een hattrick op naam tegen Ajax: dat lukte in het verleden alleen Adil Ramzi in 2006.

Volledig scherm Zakaria Labyad. © pro shots

Vitesse – PEC Zwolle 0-0

Vitesse: Pasveer 6; Dabo 6,5, Kashia 5, Miazga 5, Büttner 5; Bruns 5 (36. Mount 6), Serero 5, Foor 5; Rashica 6, Matavz 5, Linssen 5.

PEC Zwolle: Boer 6; Ehizibue 6,5, Marcellis 6, Sandler 6,5, Van Polen 6; Dekker 6, Saymak 5,5, Thomas 5,5; Namli 6,5, Israelsson 6 (84. Nijland -), Ondaan 4,5 (80. Karagounis -).

Arbiter: Makkelie 7

Man of the Match: Samen met zijn kompaan Dirk Marcellis had Philippe Sandler een drukke dag in het centrum van PEC Zwolle. De 20-jarige Amsterdammer werkte tegen Vitesse liefst acht ballen weg uit de eigen defensie en hield Vitesse-spits Tim Matavz prima in toom. Door het doelpuntloze gelijkspel evenaarden de Zwollenaren een clubrecord uit 1978, namelijk vier clean sheets op een rij. Over twee weken wacht PSV-thuis voor de huidige nummer drie.

Volledig scherm Philippe Sandler (r) in duel met Tim Matavz. © ANP Pro Shots

PSV – FC Twente 4-3

PSV: Zoet 6; Arias 7 (85. Ramselaar -), Schwaab 6, Isimat 5, Brenet 5,5; Van Ginkel 7,5, Pereiro 6, Hendrix 5,5 (79. Luckassen -); Lozano 5,5, Locadia 6, Bergwijn 6 (67. De Jong -).

FC Twente: Brondeel 6; Ter Avest 6 (Van der Lely -), Bijen 6, Thesker 6,5, Cuevas 6 (90. Kvasina -); Liendl 6; Jensen 6,5, Lam 7,5; Slagveer 6, Boere 6, Tighadouini 6 (71. George -).

Arbiter: Higler 5

Man of the Match: IJzersterk in de omschakeling, verdedigend sterk en ook nog een neusje voor de goal: Phillip Cocu zal blij zijn dat hij Marco van Ginkel wederom een seizoen tot zijn beschikking heeft. De huurling van Chelsea was tegen FC Twente de beste man op het veld. Tegen de Tukkers maakte Van Ginkel alweer zijn 14e eredivisiegoal in 2017. Alleen FC Groningen-aanvaller Mimoun Mahi teert op dit moment op betere cijfers (16 treffers).