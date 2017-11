Labyad met dubbelslag in Arena in select gezelschap

Labyad schaarde zich gisteren in Amsterdam in een select gezelschap. Niet alleen maakte hij voor het eerst in zijn carrière twee treffers in een uitwedstrijd hij behoort nu ook tot een klein groepje voetballers dat won bij Ajax én minimaal twee keer scoorde. Mark van Bommel, Ruud van Nistelrooy (beiden PSV) en Adil Ramzi (FC Utrecht) scoorden ooit drie keer in de Arena. Labyad voegde zich met twee goals bij Arnold Bruggink (PSV), Regilio Simons (Fortuna Sittard), David Connolly (Feyenoord), Cristiano (NAC, Jan Vennegoor of Hesselink (PSV), Ricky van Wolfswinkel (FC Utrecht), Edouard Duplan (FC Utrecht), Wilfried Bony (Vitesse) en Gáston Pereiro (PSV).