Laatste training Oranje in 2017 met 21 spelers

Bondscoach Dick Advocaat stapte met 21 spelers het veld op van het Nationale Stadion in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Verdediger Karim Rekik was ziek achtergebleven in Nederland.

Oranje sluit 2017 dinsdagavond af met een oefeninterland tegen Roemenië, dat zich ook niet heeft geplaatst voor het WK. Advocaat kan in Boekarest weer beschikken over Davy Pröpper, die donderdag de gewonnen wedstrijd in Aberdeen tegen Schotland (0-1) moest overslaan vanwege bovenbeenklachten. De middenvelder trainde vrijdag en zondag weer zonder problemen mee en is dus inzetbaar.

Pröpper vormde tijdens het partijspelletje het middenveld met Kevin Strootman en Daley Blind. In de voorhoede hadden Memphis Depay en Ryan Babel gezelschap van Steven Berghuis, Quincy Promes deed met de andere ploeg mee. De achterhoede lijkt te gaan bestaan uit Joël Veltman, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Nathan Aké.

De Ligt kan zich in dat geval gaan opmaken voor zijn derde interland. De achttienjarige Ajacied debuteerde in maart tijdens de dramatisch verlopen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije in Sofia (2-0). Twee maanden later werd De Ligt tijdens de oefeninterland tegen Marokko met rood uit het veld gestuurd. Voor de verdediger lonkt in Boekarest een basisplaats als vervanger van Rekik.

