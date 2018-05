Kuyt zwaait met voetbalvrienden af in volle Kuip

De zonen van Dirk Kuyt, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Ruud van Nistelrooy, John Heitinga, Joris Mathijsen en Robin van Persie. Ze kregen tijdens de Dirk Kuyt Testimonial de kans om te laten zien of ze ooit in de voetsporen van hun beroemde vaders kunnen treden. Met clubicoon Willem van Hanegem als scheidsrechter. In de Kuip speelden de kinderen alsof hun leven er vanaf hing. Maar in het stadion van Feyenoord draaide het uiteraard toch vooral om Dirk Kuyt. Voormalig medespelers en trainers struikelden over elkaar om Kuyt schouderklopjes te geven. Zoals Louis van Gaal, die Kuyt omschreef als ‘een alleskunner’. Maar ook de Spanjaard Rafael Benitez, die Kuyt onder zijn hoede had in Liverpool was lovend over de Katwijker die ruim een jaar geleden stopte als profvoetballer. Benitez vertelde dat Liverpool op zoek was naar een spits en een rechterspits. De club had geen geld om twee spelers te halen en dus was Kuyt de ideale oplossing. ,,Zeker als je kijkt naar de prijs die we voor hem hebben betaald en wat we daarvoor terugkregen.’’