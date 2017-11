Kuyt traint nog vijf keer per week: 'Moeilijk om niets te doen'

Dirk Kuyt is nog net zo fit als toen hij in mei zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord speelde. De aanvaller traint nog vijf keer per week, biechtte hij op in het stadion van Liverpool, waar de oud-speler van de Reds te gast is voor een benefietduel tegen de Bayern München-legends.