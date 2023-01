Kuuroord, ziekenboeg en lichtpunten: waarom Ajax een rare sprong kan maken in de Kuip

Waarom Calvin Bassey ineens de zondebok is bij Ajax

Calvin Bassey (23) krijgt veel hoon over zich heen nadat hij tegen FC Twente vooral aan de bal door de mand viel. Over een dure aankoop die alles speelt, daarbij niet overtuigt en vooralsnog een van de zondebokken van Ajax is geworden. Maar is de kritiek wel terecht?

17 januari