Kunnen Ten Hag of Koster een negatief ‘finalerecord’ voorkomen?

Willem II-Ajax is zondag een uniek affiche voor de bekerfinale. De clubs stonden weliswaar vijf keer eerder tegenover elkaar in de KNVB-beker, maar nog nooit in de eindstrijd. In dit artikel wordt aan de hand van cijfers en feiten van statistiekenbureau Gracenote vooruitgekeken.

Coy Koopal

Volledig scherm Coy Koopal scoorde in 236 competitiewedstrijden 133 keer voor Willem II. © anp De interlandcarrière van Cornelis Jan Marinus, roepnaam Coy, Koopal (6 duels, 2 goals) kwam door het bestaan van een zekere Coen Moulijn niet echt van de grond. Bij Willem II was de aanvaller wel zeker van zijn plek. In de eerste bekerontmoeting tussen de Tilburgers en Ajax, de achtste finale in 1962/1963, werd Koopal de gevierde man door in de verlenging de enige treffer te maken (1-0). Willem II bekerde door en won dat jaar, ondanks degradatie uit de eredivisie, de enige nationale beker uit de clubgeschiedenis.



Ajax en Willem II troffen elkaar daarna nog vier keer, waarvan Ajax er drie won en Willem II één.

Droomdebuut Nouri en De Ligt

De laatste keer dat Ajax in bekerverband tegen Willem II speelde was op 21 september 2016. De Amsterdammers hadden in de eerste ronde een gemakkelijke avond (5-0) waardoor trainer Peter Bosz zijn grootste talenten voor het eerst van de bank haalde. Frenkie de Jong en Abdelhak Nouri debuteerden als invaller en Matthijs de Ligt mocht voor het eerst in de hoofdmacht beginnen. Hij scoorde meteen, net als Nouri, die Lasse Schöne heel beleefd vroeg of-ie toch alsjeblieft die vrije trap mocht nemen. Hard en zuiver langs de muur in de hoek.

Weerzien

Willem II-Ajax betekent voor een handjevol spelers een weerzien met de voormalig werkgever en ploeggenoten. Het bekendste voorbeeld is Frenkie de Jong, die zijn profcarrière in Tilburg begon. Zijn transfer naar Barcelona (minimaal 75 miljoen euro) levert Willem II deze zomer een slordige zeven miljoen euro op, een evenaring van het clubrecord. Vleugelverdediger Damil Dankerlui, die nooit in Ajax 1 speelde, bewandelde de omgekeerde weg. Ook Vurnon Anita en Aras Özbiliz braken door in Amsterdam, maar het duo beproefde het geluk eerst in het buitenland voordat het in Tilburg neerstreek.

Kostas Lamprou, tegenwoordig reservekeeper bij Ajax, kreeg er in dienst van Willem II vijf om de oren toen Ajax en Willem II voor het laatst tegenover elkaar stonden in de beker. Tot slot bewaart ook Ajax’ technisch directeur Marc Overmars warme herinneringen aan Willem II. Hij speelde zich er in de kijker van Ajax, waarmee hij zijn eerste prijs won. Jawel, de KNVB-beker.

Volledig scherm Matthijs de Ligt knikt de bal bij zijn basisdebuut voor Ajax achter Kostas Lamprou, nu zijn ploeggenoot. Ajax zou het bekerduel met 5-0 winnen. © Pim Ras Fotografie

Ten Hag vs Koster

Erik ten Hag en Adrie Koster wonnen als trainer de KNVB-beker nog nooit, maar kunnen wel allebei de vierde oefenmeester worden die de finale met twee verschillende clubs verliest. Die bedenkelijke eer is tot nu toe alleen weggelegd voor Bert Jacobs (Roda JC 1976, Vitesse 1990), Pim van de Meent (NEC 1983, ADO Den Haag 1987) en Bert van Marwijk (Fortuna Sittard 1999, Feyenoord 2003).



Voor Kosters enige finale moeten we bijna 30 jaar terug in de tijd. In 1992 ging de toen pas 37-jarige coach met Roda JC kansloos onderuit tegen Feyenoord (3-0). Hij is de eerste die na zo'n lange tussenpoos opnieuw in de eindstrijd staat. Ten Hag (49) ontwikkelde zich in die periode tot een gewaardeerde kracht op het middenveld van De Graafschap. Als trainer van FC Utrecht verloor hij drie jaar geleden zijn enige finale, ook al van Feyenoord (1-2).

Willem II in recordboeken

Een stokoud bekerrecord, dat van de grootste overwinning ooit in de finale, staat op naam van Willem II. Tijdens in de Tweede Wereldoorlog, op 11 mei 1944, rekende de club op het veld van VV Eindhoven met liefst 9-2 af met tweedeklasser RKSV Groene Ster. Dat deed het aan de hand van Willy en Wim - geen familie - Engel, die vier en drie keer scoorden. Na Willy Engel slaagde er niemand meer in vier keer of vaker te scoren in de bekerfinale. Negen jaar eerder was Wim Groenendijk daar namens Feyenoord (5-2 zege op Helmond) nog wel in geslaagd.

Volledig scherm © ANP

Bondsvoorzitter Karel Lotsy maakte zich met zijn speech na de bekeroverwinning van Willem II niet populair bij de Duitse bezetters. ,,Ik behoef u niet te zeggen wat rood, wit en blauw voor ons zegt. Het zijn uw kleuren. Het rood: de liefde voor uw club, maar ook voor uw vaderland. Het blauw: de trouw aan die club, maar ook aan uw vaderland.” Het geluid bij de toespraak, live uitgezonden op de radio, werd meteen uitgezet.

Nummer 25 voor Ajax