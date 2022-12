Kunnen Rick Karsdorp en José Mourinho weer door één deur? Nederlander doet helft mee tegen RKC

AS Roma staat zevende in de Serie A, met 27 punten na vijftien duels. Koploper Napoli heeft veertien punten meer. De ploeg van coach Mourinho hervat de Italiaanse competitie op woensdag 4 januari met een thuiswedstrijd tegen Bologna. Vorig seizoen wonnen Karsdorp en Mourinho met AS Roma de Conference League door in de finale Feyenoord te verslaan. RKC is de nummer tien van de eredivisie. Het team van trainer Joseph Oosting verzamelde zeventien punten in veertien wedstrijden. Zaterdag 7 januari staat voor de Waalwijkers de eerstvolgende opdracht in de eredivisie te wachten: thuis tegen Heerenveen, achtste op de ranglijst.

Spelersvakbonden steunen Karsdorp

Spelersvakbonden VVCS en FIFPro komen in opstand tegen de manier waarop Karsdorp wordt behandeld door zijn club AS Roma. Volgens zowel de Nederlandse als de internationale bond is de ‘pestcampagne’ tegen de regels van de FIFA. Ze willen dat de nummer zeven van Italië de rechten van de 27-jarige verdediger per direct respecteert.



Karsdorp werd vorige maand door Mourinho buiten de selectie gelaten nadat de Portugees niet te spreken was geweest over de instelling van de Nederlander in een eerder duel. ,,Hij heeft de anderen verraden door zijn gebrek aan professionaliteit op het veld. Ik heb hem verteld dat hij een nieuwe club kan zoeken in januari”, aldus Mourinho toen.



,,Hij is uitgemaakt voor verrader, een ongefundeerde term waar nog geen excuses voor zijn aangeboden”, staat in een verklaring van VVCS en FIFPro. ,,Supporters hebben dit meermaals gebruikt tegen hem en zijn familie. Dit is vanuit de club een manier om de aandacht af te leiden van de slechte prestaties.” De bonden willen meteen actie van de Italiaanse club.