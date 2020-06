Kuipers en Makkelie leiden halve finales in Griekse beker

Video Gullit: ‘Ik ben echt trots op Nederland, maar je moet niet zeggen dat racisme hier niet voorkomt’

13:47 Ruud Gullit noemt Nederland een prachtig land, maar waarschuwt tegelijkertijd: ‘We moeten niet doen alsof racisme hier niet voor komt.’ Gullit en Henk ten Cate waren gisteravond te gast in het Ziggo Sport-programma Rondo, waar uitgebreid werd gesproken over racisme in Nederland en het voetbal. Ten Cate zei blij te zijn dat er nu duidelijk over werd gesproken. ,,Geloof me, het is echt erg. Ik heb nooit de ballen gehad om er iets over te zeggen. En waarom niet? Omdat ik me alleen voelde.”