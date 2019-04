Kuipers benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

,,Kuipers geniet internationale bekendheid als voetbalscheidsrechter. In 2006 werd hij benoemd als FIFA-scheidsrechter en in 2009 is hij gepromoveerd tot de hoogste arbitersklasse van de UEFA. Hij heeft meer dan vierhonderd wedstrijden in het Nederlandse betaald voetbal gefloten en hij leidde 139 internationale wedstrijden, onder meer tijdens Europese Kampioenschappen en Wereldkampioenschappen. In het clubvoetbal floot hij onder andere de finale van de UEFA Champions League in 2014 en de finales van de UEFA Europa League 2013 en 2018. Hij geldt als een voorbeeld voor andere scheidsrechters en zijn succes heeft een wervend effect op jongeren om zelf te gaan fluiten", zo luidt de onderbouwing.



,,Daarnaast is hij samen met zijn vrouw zeer succesvol als eigenaar en franchisenemer van supermarkten. Zijn zaken worden door zowel consumenten als de vakjury’s geprezen om de uitstraling en klantvriendelijkheid en zijn twee keer verkozen tot beste supermarkt van de betreffende keten. Bovendien is hij als vrijwilliger onder meer verbonden aan de K.V.V. Quick ’20 te Oldenzaal en de Stichting Kinder Mobiliteit.”