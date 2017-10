Kuip niet meer onneembaar en kansenmagneet Ziyech

• Ajax kwam voor de zevende keer in 2017 tot minimaal vier treffers in een duel in de eredivisie. Dat gebeurde de Amsterdammers voor de laatste keer vaker in 2012 (9 maal).



• Ajax profiteerde voor de 40ste en 41ste keer deze eeuw van een eigen doelpunt van de opponent. Dat is vaker dan elke andere club. PSV, AZ en Feyenoord moeten het doen met slechts 27 presentjes van de tegenstander.



• Hakim Ziyech creëerde liefst tien kansen tegen Sparta, een persoonlijk record in de eredivisie. De laatste speler met meer gecreëerde kansen in één duel was Christian Eriksen op 25 november 2012 tegen Roda JC met 14 kansen. Geen veldspeler veroverde dit seizoen vaker balbezit voor zijn ploeg in één duel dan Ziyech tegen Sparta (14).



• Roy Kortsmit treedt in de voetsporen van Maarten Stekelenburg (2007), Carlo L’Ami (1994) en Piet Schrijvers (1978). Hij is na genoemd drietal de vierde keeper in de laatste veertig jaar die vier strafschoppen stopt in één jaar .