Kruiswijk na maanden terug op trainingsveld

Leeuwinnen treffen Denemarken in play-offs voor WK-kwalifica­tie

14:12 De Oranje Leeuwinnen nemen het in de eerste play-offwedstrijden op tegen Denemarken. Het Nederlands elftal moet de duels in oktober winnen, om vervolgens in de finaleronde een plek veilig te stellen voor het WK voetbal van volgend jaar in Frankrijk.