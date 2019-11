Kritiek op Marokkaanse voetbalbond in zaak-Ihattaren

tweede ronde Ajax en PSV bekeren op woensdag, Feyenoord op donderdag

17:51 Ajax en PSV spelen hun wedstrijd in de tweede ronde van de KNVB-beker op woensdag 18 december. De Amsterdammers gaan die dag op bezoek bij Telstar. Die wedstrijd begint om 18.30 uur in Velsen-IJmuiden. PSV speelt diezelfde dag om 20.45 uur in Veenendaal tegen GVVV.