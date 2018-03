Kreek coacht vrouwen onder 20 op WK in Frankrijk

,,Het is prachtig dat ik de kans krijg om dit team komende zomer te coachen op een WK", zegt Kreek op de website van de KNVB. ,,Voor mij, de staf en de speelsters wordt dit een geweldige uitdaging, waarbij we alles op alles gaan zetten om het maximale uit onszelf te halen. Het is voor het eerst dat wij met deze leeftijdscategorie naar een WK mogen. Afgelopen zomer hebben we bij het A-team kunnen zien wat je als hecht team kunt bereiken als je samen voor één doel gaat. Met de vrouwen onder 20 gaan we ons best doen om in de buurt te komen van deze prestatie."