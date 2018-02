Kramer trakteert bij handhaving Sparta op broodjes kroket

,,Als we ons handhaven, krijgt iedereen die bij Sparta werkt een broodje kroket van me'', zei Kramer vandaag na zijn eerste training op Het Kasteel tegen Metro.



De 29-jarige spits baarde in december opzien door tijdens de rust van de bekerwedstrijd van Feyenoord tegen Heracles Almelo met een broodje kroket in zijn mond het veld over te lopen richting de bank. Het leek een bewuste provocatie van Kramer om een vertrek te forceren. ,,Jullie maken er 'kroketgate' van, maar ik wist daarvoor al dat het in de winter klaar zou zijn bij Feyenoord'', zei Kramer voor de camera van FOX Sports. ,,Het was totaal geen statement. Als ik weg wil, ga ik liever met de trainer vechten dan het op deze manier te doen. Hoe ik aan dat broodje kroket kwam, maakt verder niet uit. Er is al genoeg over gezegd en geschreven.''



Trainer Giovanni van Bronckhorst zette de snackende Kramer voor straf uit de selectie. Nadat de spits in de winterse transferperiode geen geschikte nieuwe club had gevonden, werd zijn contract in De Kuip ontbonden. ,,Mijn voorkeur ging uit naar het buitenland, maar er kwam niets dat ik wilde.'' Kramer wees de interesse van Sparta in eerste instantie af, maar na een training op maandag bij Telstar hapte hij wel toe toen Sparta opnieuw belde. ,,Dit is voor mij super.''