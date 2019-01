Kramer aast op revanche in Utrecht: ‘Dat Dick me wil halen is positief’

Drone Vliegver­keer van en naar Zestienho­ven zit ADO Den Haag dwars

16:49 ADO Den Haag zette deze week een drone in om de training vanuit de lucht vast te kunnen leggen. Het zal bij een eenmalig experiment blijven, want het gebruik van een onbemand luchtvaartuig is vanwege de ligging van het stadion niet toegestaan.