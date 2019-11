Krachtig statement tegen racisme: twintig clubs staan na aftrap minuut stil

Keuken Kampioen DivisieIn tien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie hebben twintig ploegen een minuut na de aftrap niet gevoetbald. Zo voeren de voetballers actie na de racistische teksten van FC Den Bosch-supporters richting Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. Op alle borden in de stadions verscheen het bericht: ‘Racisme? Dan voetballen we niet.’