Kortsmit na nieuwe afgang: 'Werk aan de winkel voor Advocaat'

Sparta-doelman Roy Kortsmit liet er na de dramatische 4-0 nederlaag tegen FC Groningen geen misverstand over bestaan. De selectie moet volgens hem flink versterkt worden in de winterstop. ,,We hebben extra kwaliteit nodig, dat lijkt me duidelijk," is de Rotterdammer realistisch.

Door Dennis van Bergen

Korstmit was vanmiddag de enige Sparta-speler die een behoorlijk niveau haalde in het Noord Lease Stadion. ,,En het zegt natuurlijk wel veel als je als keeper gewoon een goede partij hebt gespeeld als je met 4-0 verliest”, stelt de doelman, die zag hoe achtereenvolgens Lars Veldwijk, Tom van Weert, Frederik Holst (eigen doelpunt) en Ritsu Doan scoorden namens de thuisclub. ,,De eerste helft waren we al de mindere van FC Groningen, maar toen stond het nog wel aardig bij ons. Na de 1-0 lieten we elkaar zakken. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren.”

Als verklaring noemde Kortsmit ‘het gebrek aan vertrouwen bij Sparta’. ,,De slechte resultaten van de laatste weken gaan in de koppies zitten. Dat voel je gewoon. Wanneer je dan op 1-0 achterstand komt, gaan die koppies hangen. Het mag niet gebeuren, maar het gebeurt.”

Conclusie

De vraag is: welke conclusie zal beoogd trainer Dick Advocaat trekken na het zien van de wedstrijd van vanmiddag? De Hagenaar bekeek de ontmoeting thuis voor de televisie. ,,Dat er heel veel werk te doen is als hij er bij Sparta instapt”, vermoedt Kortsmit, die hoopt dat er in de winterstop ook versterking van de spelersselectie komt. ,,Ik kan wel beweren dat we geen nieuwe spelers nodig hebben, maar dat lijkt me niet echt geloofwaardig na vandaag. We hebben extra jongens nodig als we in de eredivisie willen blijven. En dat willen we natuurlijk.”

Hoewel Sparta er nu beroerd voor staat op de ranglijst, probeert Kortsmit lichtpuntjes te blijven zien. ,,Als Dick Advocaat zou komen, zou dat natuurlijk heel gaaf zijn. Voor de club, voor de fans en voor ons als selectie. Als speler wil je onder zo’n topcoach werken natuurlijk. Het is te hopen dat hij komt. Hopelijk krijgt hij het voor elkaar dat we als selectie weer vertrouwen krijgen. Want wanneer we dat hebben, en dat hebben we dit seizoen al geregeld laten zien, kunnen we gewoon goed voetballen. Laten we ons daar aan vasthouden.”

Dolf Roks was na afloop al net zo duidelijk als doelman Kortsmit: ,,We sluiten de week die heel vervelend is begonnen, met een heel vervelend gevoel af.”