'Korter dekken' is bij PSV nu 'niet te kort dekken' geworden

Leuk is anders, maar Ernest Faber vindt dat er ondanks de coronamaatregelen nog genoeg uit voetbaltrainingen te halen is. ,,Het enige dat je niet kunt doen zijn de partijvormen omdat je elkaar niet aan mag raken. We gaan het binnenkort toch proberen, om te zien wat het inhoudt, een wedstrijd zonder contact. We zullen als trainers creatief moeten zijn om het voetbal zoals het was zo dicht mogelijk te benaderen", aldus de PSV-coach maandag op sportcomplex De Herdgang.

,,Je ziet dat spelers er bewust mee bezig zijn om die afstand te bewaren. Eerst zei ik als trainer 'korter dekken!'. Nu is dat veranderd in 'niet te kort dekken!'. We moeten de humor er ook maar een beetje van inzien", zei Faber, die de trainingen de komende tijd nog voor zijn rekening neemt. De Duitser Roger Schmidt neemt zijn taken in juli over, bij de eerste training van het nieuwe seizoen. Faber gaat dan weer volledig aan de slag als hoofd van de jeugdopleiding.

De stadions zullen voorlopig leeg blijven. Faber: ,,Het is eigenlijk onwerkelijk. Je krijgt een beetje een klinisch beeld van voetballen. Veel elementen die het voetbal zo leuk maken, zijn er dan niet meer. Dat moeten we niet willen. Ik denk ook niet dat dat het beeld gaat worden voor de komende jaren. Misschien gaan we uiteindelijk wel toe naar een situatie dat mensen zelf kunnen beslissen of ze naar een wedstrijd gaan en zelf bepalen of ze dat risico willen nemen."

De trainer van PSV hoopt dat de wereld een volgend virus beter aankan. ,,We zullen hier denk ik nog wel vaker mee te maken krijgen. Het enige dat je kunt doen is zorgen dat je er op voorbereid bent. Dat als er een virus uitbreekt we heel snel weten wat we moeten doen. We moeten dan naar een modus gaan dat we wel door kunnen. Nu heeft de wereld, en ook de economie, een tijdje stilgestaan. We moeten lering trekken uit deze situatie."