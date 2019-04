Koploper Twente opnieuw onderuit, Sparta profiteert niet optimaal

Vrijwel de gehele eerste helft gebeurde er weinig, in de zoals gebruikelijk goedgevulde Grolsch Veste. Het eerste echte wapenfeit kwam pas toen de bezoekers vlak voor rust een omstreden hoekschop mochten nemen, en was meteen raak. Lewis Montsma ving de corner achterin het vijandige strafschopgebied op, gaf voor en centrale verdediger Daniël Breedijk werkte van dichtbij binnen. Bij het rustsignaal klonk er gefluit vanaf de tribunes. Twente moest dus aan de bak in het tweede bedrijf. Dat probeerde het ook door fel uit de kleedkamer te komen, maar ook nu bleven grote kansen uit voor de thuisploeg. Rafik Zekhnini kwam nog het meest in de buurt toen hij werd weggestuurd op de linkerflank, maar ook hij kon niet raak schieten. Het bleef in Enschede bij 0-1.

En dus was het een uitgelezen mogelijkheid voor nummer 2 Sparta om in te lopen op het punten morsende Twente. Hierin slaagde het echter niet, want in de ‘subtopper’ bij Den Bosch had het de grootste moeite met de nummer 4. Pas in de blessuretijd maakten de Rotterdammers 1-1.



Ook in de Vliert was het eerste bedrijf weinig enerverend. Er waren wat kansjes over en weer te noteren, maar geen van beide ploegen kon het verschil maken. Dat gebeurde pas met nog een kwart wedstrijd te gaan, toen clubtopscorer Stefano Beltrame zijn dertiende van het seizoen maakte voor Den Bosch. Hierbij leek het te blijven, maar toen was daar in de 94ste minuut Sparta. De gelijkmaker leek aanvankelijk voor Lars Veldwijk te zijn, maar het bleek een eigen goal van Stefan Velkov.