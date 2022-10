Koploper AZ koestert de kalme architect Pascal Jansen na onverwacht fraaie seizoenstart

AZ klimt naar koppositie: terugge­keer­de Jesper Karlsson neemt Alkmaar­ders bij de hand

Hij is terug. En hoe. Jesper Karlsson maakte na maanden blessureleed zijn rentree in de basis van AZ en had meteen een groot aandeel in de 4-1 zege van AZ bij FC Groningen. De Alkmaarders zijn daardoor de trotse koploper van de eredivisie, na zeperds van PSV en Ajax.

1 oktober