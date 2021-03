Koopmeiners na valse start Jong Oranje: ‘Sta hier met de pest in mijn lijf’

EK onder 21Teun Koopmeiners is niet tevreden met het optreden van Jong Oranje tijdens het openingsduel van het EK onder 21. De Nederlandse beloftenploeg kwam in Hongarije niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Jong Roemenië.

Koopmeiners en zijn ploeggenoten beleefden een frustrerende openingsavond in Hongarije. ,,Dit is een valse start’’, aldus de aanvoerder van Jong Oranje. ,,Met de wijze waarop we vanavond gelijkspelen, kunnen we niet tevreden zijn. Roemenië speelde met vijf verdedigers, maar jaagden ons heel erg af. Bovendien hadden we het voorin erg moeilijk. We waren te slordig.’’

Voor Jong Oranje is het daardoor nu al alle hens aan dek. Een goed resultaat op Jong Duitsland komende zaterdag lijkt noodzakelijk om de volgende ronde van het EK te bereiken. Daar is ook Koopmeiners zich van bewust. ,,We staan er nu minder voor, het zal moeilijker worden. Maar dat betekent dat we extra gas moeten geven’’, stelt de middenvelder van AZ. ,,Natuurlijk sta ik hier met de pest in mijn lijf, want ik weet dat we een stuk beter kunnen.’’

Jong Oranje treft koploper Jong Duitsland komende zaterdag. De Duitsers wonnen vanavond met 0-3 van gastland Jong Hongarije. Dat is komende dinsdag de laatste tegenstander voor Oranje in de groepsfase.

Kluivert

Justin Kluivert onttrok zich tegen de Roemenen meermaals aan de malaise en stond met zijn hoekschop aan de basis van de goal van Perr Schuurs. Ook de aanvaller vond dat Jong Roemenië vervelend speelde. ,,En dat hielden ze de hele wedstrijd vol. Er lagen weinig ruimtes op het veld.” Voor Kluivert gaat de focus nu op komende zaterda. ,,We moeten nu door en zullen ons moeten herladen. We gaan nu gewoon goed trainen, zodat we kunnen knallen tegen Duitsland.’’

Volledig scherm Teun Koopmeiners. © Pro Shots / Paul Meima