Koopmeiners: LASK Linz is gewoon een goede tegenstander

AZ begon goed aan de wedstrijd en dacht in de derde minuut een penalty te krijgen. Myron Boadu, die een licht zetje kreeg, viel echter net buiten het strafschopgebied, waardoor er een vrije trap werd toegekend. In de slotfase werd AZ wel door de VAR geholpen en benutte Koopmeiners het buitenkansje. ,,Ik moest stiekem wel lachen. Ik baalde dat we hem in de derde minuut niet meekregen, maar had in de slotfase geen twijfel dat ik hem binnen zou schieten.”



In de 26ste minuut kwam AZ op een 0-1 achterstand te staan. ,,We begonnen goed en kregen ze aan het wankelen. Dat we een goal tegen kregen via een inworp is doodzonde, want daar hebben we vooraf op gehamerd. Daarna gaven we het uit handen. Waar dat aan ligt? LASK Linz is gewoon een goede tegenstander. Je speelt niet tegen zomaar een club.”