Koopmeiners jaagt op Jahanbakhsh en Weghorst, Robben kan in voetsporen Cruijff treden

Speelronde 31Met behulp van de statistieken van Opta en Gracenote blikken we elke week vooruit op de speelronde in de eredivisie. Zaterdag trappen Heracles Almelo en VVV de 31ste speelronde af. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor dit voetbalweekend.

Heracles Almelo - VVV (zaterdag, 16.30 uur)

• Eerder dit seizoen won VVV thuis met 3-2 van Heracles in de Eredivisie. Jafar Arias (51'), Vito van Crooy (67') en Georgios Giakoumakis (88') maakten de goals voor VVV, Silvester van der Water (38') en Rai Vloet (78', strafschop) waren trefzeker voor Heracles. Georgios Giakoumakis (24') miste een strafschop en Adrian Szöke (45+2') kreeg een rode kaart.Fortuna Sittard - FC Twente (zaterdag, 18.45 uur)

• VVV heeft zijn topschutter Georgios Giakoumakis (24 goals) terug na een schorsing. In de Eredivisie-historie is er slechts één speler geweest die ooit meer dan 24 goals maakte in een seizoen waarin zijn club degradeerde: Frans Rutten (25 goals) voor Rapid JC in 1961/1962. Nog nooit degradeerde de topscorer van de competitie met zijn club uit de Eredivisie. Als de 24 doelpunten van Giakoumakis zouden worden weggestreept, had VVV dit Eredivisie-seizoen 6 van zijn 22 punten overgehouden.

• Rai Vloet (15 goals) kan de derde speler worden met meer dan 15 competitietreffers voor Heracles in een Eredivisie-seizoen, na Samuel Armenteros in 2016/17 (19) en Adrian Dalmau in 2018/19 (19). Vloet produceerde 10 van zijn 15 goals in Almelo. Alleen opponent Georgios Giakoumakis (10) was minstens zo vaak trefzeker in thuisduels in het Eredivisie-seizoen 2020/2021. Vloet was trefzeker in 6 van de laatste 7 duels van Heracles. Alleen tegen zijn ex-club PSV kwam hij niet tot scoren.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © DPG Media

Fortuna Sittard - FC Twente (zaterdag, 18.45 uur)

• Sinds de promotie van Fortuna naar de Eredivisie in 2018 zijn Ajax, PSV en FC Twente de enige tegenstanders waartegen de ploeg nog geen enkel punt pakte.

• Zian Flemming en Sebastian Polter zijn dit seizoen topscorers van Fortuna Sittard met 9 goals. De laatste Fortuna-speler die de dubbele cijfers haalde in een Eredivisie-seizoen voor de club was Ronald Hamming (11 goals in 2000/2001).

• FC Twente won slechts 1 van zijn laatste 15 Eredivisie-duels (W1-G7-V7), een 0-2 zege op bezoek bij Vitesse op 14 februari. Alleen hekkensluiter ADO Den Haag (6) verzamelde in zijn laatste 15 Eredivisie-duels minder punten dan Twente (10).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © DPG Media

RKC - AZ (zaterdag, 20.00 uur)

• Alleen Richard van der Venne (4), Thijs Oosting (2) en Ahmed Touba (2) waren sinds de winterstop in de Eredivisie vaker dan 1 keer trefzeker namens RKC. Clubtopscorer Finn Stokkers (5) scoorde in 2021 geen enkele keer.

• Eerder dit seizoen won AZ thuis met 3-0 van RKC. Calvin Stengs (5') en Albert Gudmundsson (72', 90+1') maakten de goals voor de thuisploeg, waar Teun Koopmeiners (68') zijn strafschop gekeerd zag worden door Kostas Lamprou. AZ hield in zijn laatste 4 Eredivisie-duels met RKC telkens de nul. De Alkmaarders wonnen deze duels allemaal en scoorde daarin zelf 13 keer.

• Teun Koopmeiners is dit seizoen topscorer van AZ in de Eredivisie met 15 goals. Hij maakte 12 van zijn 15 doelpunten uit standaardsituaties. Alleen Georgios Giakoumakis (12) was dit seizoen ook minimaal 12 keer trefzeker uit een doodspelmoment. De laatste spelers met meer dan 15 goals voor AZ in een Eredivisie-seizoen waren Alireza Jahanbakhsh (21) en Wout Weghorst (18) in 2017/2018.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC. © DPG Media

Vitesse - PEC Zwolle (zaterdag, 20.00 uur)

• PEC Zwolle is een angstgegner voor Vitesse. Eerder dit seizoen won PEC Zwolle thuis met 2-1 van Vitesse. Oussama Darfalou (7') bracht de gasten nog op voorsprong, maar na een rode kaart van Idrissa Touré (64') ging Zwolle met de zege aan de haal dankzij doelpunten van Jesper Drost (65') en Mike van Duinen (76', strafschop). Vorig seizoen won PEC thuis met 4-3 van Vitesse. Na 89 minuten stond het nog 2-2. Reza Ghoochannejhad (90', strafschop) bracht PEC de voorsprong waarna Oussama Tannane (90+2') Vitesse weer op gelijke hoogte bracht. Pelle Clement (90+4') bezorgde Zwolle uiteindelijk de winst.

• Vitesse speelde 3 van zijn laatste 4 Eredivisie-duels met 0-0 gelijk (ook 0-0 thuis tegen Willem II). Daarvoor hadden de Arnhemmers 31 wedstrijden op rij niet doelpuntloos gelijkgespeeld. Het kwam slechts eenmaal eerder voor dat 3 opeenvolgende thuisduels van Vitesse in de Eredivisie in 0-0 eindigden, dat was in april 1991 (tegen FC Volendam, Sparta en NEC). Als Vitesse niet scoort, evenaart het een ander clubrecord. In het verleden bleef Vitesse 4 keer eerder 3 thuisduels op rij droog staan in de Eredivisie. Dat gebeurde voor het laatst in de periode augustus-oktober 2010 onder wijlen Theo Bos.

• Reza Ghoochannejhad (6) is de enige PEC-Zwolle met meer dan 5 Eredivisie-goals op de teller in 2020/2021. Sinds een treffer tegen Heracles op 26 januari staat hij ondertussen al wel 6 duels droog. Dit kalenderjaar is aanvoerder Bram van Polen (4) samen met Ghoochannejhad en Virgil Misidjan (beiden 4) de meest scorende PEC-speler in de Eredivisie.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse © DPG Media

FC Utrecht - Willem II (zaterdag, 21.00 uur)

• Eerder dit seizoen won FC Utrecht met 0-6 bij Willem II in de Eredivisie. Voor Utrecht was dit de grootste uitoverwinning in de Eredivisie. Utrecht won 11 van zijn laatste 12 thuiswedstrijden tegen Willem II in de Eredivisie, met als enige uitzondering in deze reeks een 0-1 nederlaag op 27 januari 2019 (goal Daniel Crowley).

• FC Utrecht staat na 30 speelrondes op plek 6 met 47 punten. in de alternatieve Eredivisie-stand op basis van expected goals (xG) zou de club met 63 punten op een gedeelde 3e plaats staan (samen met PSV). Geen Eredivisie-club presteert in werkelijkheid zo veel slechter (-16 punten) ten opzichte van de voorspelling op basis van xG.

• Vangelis Pavlidis is dit seizoen topscorer van Willem II in de Eredivisie met 9 goals. De Griek maakte 4 van zijn 9 competitiegoals op aangeven van Mike Trésor. Afgelopen speelronde tegen RKC (1-0) maakte Pavlidis zijn 25ste Eredivisie-goal voor Willem II. Met 22 jaar en 153 dagen werd Pavlidis de jongste speler ooit die dit aantal voor de Tilburgers heeft bereikt. Hij verbrak het record van Piet Timmermans (22-341) uit 1961.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © DPG Media

ADO Den Haag - Feyenoord (zondag, 12.15 uur)

• ADO Den Haag ontvangt Feyenoord voor het eerst sinds 23 december 2018 in de Eredivisie. Die dag eindigde het duel in 2-2 door doelpunten van Abdenasser El Khayati (3', 77' strafschop), Steven Berghuis (45') en Sam Larsson (68'). Vorig seizoen werd dit affiche in Den Haag niet gespeeld vanwege de voortijdige beëindiging van de competitie.

• ADO Den Haag degradeert naar de Eerste Divisie bij een nederlaag tegen Feyenoord én FC Emmen wint later op zondag bij Ajax én Willem II voorkomt op zaterdag een nederlaag bij FC Utrecht. Ook bij een gelijkspel kan het doek voor ADO definitief vallen. In dat geval moeten FC Emmen, Willem II én ook RKC deze speelronde allemaal winnen.

• Feyenoord staat na 30 wedstrijden 5e op de ranglijst. Het laatste Eredivisie-seizoen waarin de Rotterdammers buiten de top-4 eindigden, was in 2010/2011 onder Mario Been (10e). De laatste keer dat Feyenoord zich niet plaatste voor Europees voetbal was in 2014/2015, toen de Rotterdammers in de play-offs om een ticket in de voorronde van Europa League werden uitgeschakeld door sc Heerenveen.

• Steven Berghuis is na zijn directe rode kaart afgelopen speelronde thuis tegen Vitesse geschorst. De aanvoerder is dit seizoen topscorer van Feyenoord in de Eredivisie met 17 goals en bovendien de meest waardevolle speler van de competitie (17 goals, 12 assists). Feyenoord won 6 van zijn laatste 7 duels in alle competities waarin Berghuis niet in actie kwam. In deze reeks verspeelden de Rotterdammers alleen op 20 december 2020 in de Eredivisie uit bij Vitesse punten (1-0 nederlaag).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO. © DPG Media

Ajax - FC Emmen (zondag, 14.30 uur)

• Ajax pakt de titel bij een overwinning of een gelijkspel tegen FC Emmen. Bij een nederlaag grijpen de Amsterdammers de titel als PSV later op zondag niet wint thuis van sc Heerenveen. Ajax kan voor de 35e keer landskampioen worden en voor de 27e keer sinds de invoering van de Eredivisie in 1956. De club won zijn 1e landstitel in 1917/1918 en zijn laatste in 2018/2019.

• Ajax staat dit seizoen na 30 speelrondes op 76 punten en kan met nog 4 duels te gaan op maximaal 88 punten komen. Sinds de invoering van het driepuntensysteem in 1995/1996 bereikten alleen Ajax in 1997/1998 (89) en PSV in 2014/2015 (88) ooit dat puntenaantal in een Eredivisie-seizoen.

• Dušan Tadic (22 goals, 22 assists) was dit seizoen in 47 wedstrijden voor Ajax in alle competities direct betrokken bij 44 goals. In de Eredivisie had Tadic dit seizoen een direct aandeel in 28 Amsterdamse treffers (14 goals, 14 assists). Tadic (28) is na Steven Berghuis (29) de meest waardevolle speler van dit Eredivisie-seizoen.

• FC Emmen was dit seizoen na 22 Eredivisie-duels nog zonder overwinning (W0-G6-V16). De ploeg uit Drenthe was destijds hekkensluiter, maar verloor sindsdien geen competitieduel meer (W5-G3-V0) en is inmiddels geklommen tot plek 16, boven de directe degradatieplekken. Nog nooit handhaafde een club zich in de Eredivisie nadat het geen van zijn eerste 22 competitieduels van het seizoen won.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Emmen. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © DPG Media

FC Groningen - Sparta (zondag, 14.30 uur)

• FC Groningen staat na 30 Eredivisie-duels op plek 7, een plaats die aan het einde recht geeft op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. De laatste keer dat FC Groningen in Europa actief was, was in 2015/2016 (groepsfase Europa League).

• Arjen Robben (49) kan zijn 50e Eredivisie-duel voor FC Groningen spelen (8 doelpunten). Teamgenoot Tomas Suslov (7 juni 2002) was nog niet geboren op het moment dat Robben zijn laatste Eredivisie-goal maakte voor FC Groningen (28 april 2002). Robben maakte zijn 1e Eredivisie-goal op 11 maart 2001 in een 3-3 gelijkspel met FC Groningen thuis tegen Ajax. Robben kan de 1e speler worden met een periode van minimaal 20 jaar tussen zijn 1e en zijn laatste Eredivisie-goal. Op dit moment is het record in handen van Johan Cruijff die een periode van 19 jaar en 180 dagen had tussen zijn 1e (met Ajax tegen GVAV in november 1964) en zijn laatste Eredivisie-goal (met Feyenoord tegen PEC Zwolle in mei 1984).

• Sparta pakte dit seizoen al 37 punten. Het laatste Eredivisie-seizoen waarin de Rotterdammers meer punten verzamelden, was in 1997/1998 onder Hans van der Zee (41). Sparta eindigde dat seizoen als 13e. Alleen Ajax (19), AZ (15), FC Emmen (15) en Vitesse (15) behaalden in hun laatste 7 Eredivisie-wedstrijden meer punten dan Sparta (14).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © DPG Media

PSV - SC Heerenveen (zondag, 16.45 uur)

• PSV verloor in de Eredivisie slechts 1 van zijn laatste 20 thuisduels met sc Heerenveen (W14-D5-L1), een 2-3 thuisnederlaag op 27 februari 2009. Danijel Pranjic besliste het duel in de 91e minuut vanaf de strafschopstip. In uitduels met Heerenveen gaat het de Eindhovenaren een stuk moeizamer af dan in het eigen Philips Stadion. PSV won geen van zijn laatste 8 uitduels bij Heerenveen in de Eredivisie (W0-G4-V4).

• Donyell Malen is dit seizoen topscorer van PSV in de Eredivisie met 17 goals. Alleen Georgios Giakoumakis (24) maakte dit Eredivisie-seizoen meer doelpunten. Steven Berghuis staat ook op 17 Eredivisie-treffers. Malen maakte dit seizoen 15 van zijn 17 Eredivisie-goals uit open spel (dus niet uit een spelhervatting). Geen enkele andere speler was vaker dan 13 keer trefzeker uit open spel (Henk Veerman 13).

• Bij 28 van de 39 doelpunten van sc Heerenveen dit Eredivisie-seizoen was ten minste één van de Veermannen, Henk of Joey, direct betrokken. Beide spelers misten afgelopen speelronde vanwege een positieve coronatest. Henk Veerman maakte dit seizoen 5 van zijn 14 Eredivisie-goals op aangeven van Joey Veerman. Geen enkele andere speler scoorde dit seizoen zo vaak op een assist van een bepaalde ploeggenoot.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling SC Heerenveen. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © DPG Media