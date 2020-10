Koopmeiners en Stengs furieus: 'Hier word je moedeloos van’

,Hier wordt je moedeloos van’’, aldus Koopmeiners voor de camera van FOX Sports. ,,Het enige wat we moeten doen, is het onszelf verwijten.’’ Net als tegen Fortuna Sittard (3-3) en Sparta (4-4) gaf AZ een voorsprong weg. ,,Voor rust waren we opnieuw onwijs goed, hadden we misschien wel op 5-0 voorsprong moeten komen. Maar dat gebeurt niet. In dat geval moeten we de 2-0 gewoon vasthouden.’’