Koopmeiners en Boadu genieten van topweek: ‘Maar er staat gewoon nog een ploeg boven ons’

,,Dit had niet beter gekund’’, vertelt Boadu, verantwoordelijk voor de 0-3 in Utrecht na een balletje breed van maatje Calvin Stengs. Hij onderbreekt het interview even om samen met ploeggenoten Stengs en Owen Wijndal lachend op de foto te gaan met een zuur kijkende John van den Brom, vorig jaar nog hun trainer bij AZ. Boadu gaat verder: ,,Dani (De Wit, red.) geeft die bal op Calvin, hij hoort me schreeuwen en weet gewoon dat hij die bal moet geven. Dat zag hij goed.”

Quote Als we deze niet hadden gewonnen was het helemaal klaar geweest. Nu blijft het gat met Ajax zes punten. Myron Boadu Voor het duel tussen FC Utrecht en AZ was het gat tussen beide ploegen zes punten, maar de ploeg uit de Domstad maakte gisteravond eigenlijk 90 minuten lang geen aanspraak op een zege in eigen huis. Boadu: ,,Tuurlijk, we spelen niet het beste voetbal, maar je wint wel gewoon 0-3 bij Utrecht. We kunnen ook ons ding doen als we niet top in de wedstrijd zitten.’’ AZ is voorlopig de onaantastbare nummer twee van Nederland. Maar Boadu kijkt verder: ,,Het was na Oranje niet moeilijk de knop om te zetten, als we deze niet hadden gewonnen was het helemaal klaar geweest. Nu blijft het gat met Ajax zes punten.’’

,,Daar sta ik volledig achter’’, reageert Koopmeiners. ,,We gaan voor het hoogst haalbare, maar er is nog een lange weg te gaan.’’ De aanvoerder van AZ was gisteravond verantwoordelijk voor de gelukkige openingstreffer, zijn vrije trap belandde via de rug van Gyrano Kerk in het doel. De zevende treffer van het seizoen voor Koopmeiners, de zes hiervoor vielen allemaal uit een strafschop: ,,Een goal is een goal, daar maak ik me echt niet druk om. Je weet dat Utrecht ook zomaar een goal kan maken, dus in zo’n vechtwedstrijd heb je ook wat geluk nodig, dan kan je alleen maar blij zijn dat het aan jouw zijde valt.”



AZ doet het uitstekend in topwedstrijden op vreemde bodem dit seizoen. 0-3 in de Kuip, 0-4 in het Philips Stadion en nu weer 0-3 in de Galgenwaard. Koopmeiners: ,,Ik denk dat je daar een heel groot statement mee maakt. Maar goed, er staat gewoon nog een ploeg boven je dus we moeten niet te veel gaan zweven.’’ Boadu vult aan: ,,Vorig jaar kregen we ook kansen in de topwedstrijden, maar toen gingen we er niet goed mee om en kreeg je het deksel op de neus. Nu spelen we het topvoetbal dat we willen spelen en zijn we gewoon efficiënt.’’

Tot slot reageerde Koopmeiners nog op zijn contract, dat eerder deze week werd opengebroken tot 2023. ,,Er werd een mooie waardering uitgesproken vanuit de club. We hebben mijn ambities besproken, wat ik graag wil als voetballer. Maar als er komende zomer iets moois langskomt sta ik daar natuurlijk voor open.’’