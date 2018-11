‘Kolossale De Ligt en Van Dijk lieten Giroud niet ademen’

France Football roemt het collectief én Depay, hetgeen resulteert in een mooie acht. Oranje versloeg de wereldkampioen in de Kuip en daar was niets op af te dingen volgens het blad. ,,Memphis stond altijd vrij en was beweeglijk over de gehele aanvalslinie. Hij was het hart van de erg grote Nederlandse dominatie. Hij liet enkele tekenen van zeer hoge klasse zien. Lloris moest drie keer reddend optreden voordat hij eindelijk werd verschalkt door Depay. Met een knappe Panenka. Een knappe wedstrijd, en dat verdient respect.” Net als Depay kreeg ook Ajacied Frenkie de Jong een acht. Ondanks de knappe prestatie van Oranje, wist France Football toch nog twee onvoldoende uit te delen: een vijf voor zowel Marten de Roon als Ryan Babel.

Uiteraard was France Football niet mild voor de eigen ploeg. Alleen Hugo Lloris kreeg een goed cijfer: een acht. ,,Hugo was als enige speler een wereldkampioen waardig.” Alle andere spelers kregen zware onvoldoendes, wereldster Kylian Mbappe was goed voor een drie en Olivier Giroud kreeg zelfs een twee. ,,Hij had geen doel. Er was geen enkele gedenkwaardige actie en hij verdedigt te veel. We hebben het onplezierige idee dat dit wedstrijd na wedstrijd van hetzelfde laken een pak is. Er zit geen gevoel tussen MBappé, Griezmann en Giroud. Daarnaast lieten de kolossale De Ligt en Van Dijk hem amper adem halen.”