Kökcü koestert sprankje hoop bij Feyenoord

,,We dachten eigenlijk dat we onze laatste twee groepswedstrijden allebei moesten winnen om door te gaan. Maar in de kleedkamer hoorden we dat FC Porto had gewonnen bij Young Boys. Ja, dat was wel een meevallertje", zei Kökcü.

Toch overheerste de teleurstelling over de gemiste kansen tegen Rangers. Want kansen kreeg Feyenoord genoeg, zeker voor rust. ,,Als we voorin wat scherper waren geweest, hadden we na de eerste helft met 2-0 of 3-0 voor gestaan. We hadden het hier onszelf een stuk makkelijker kunnen maken", concludeerde de 18-jarige middenvelder. ,,Op zich is het ook niet verkeerd als je met 1-0 de rust ingaat. Maar je moet dan wel scherp blijven in de tweede helft en dat hebben we nagelaten." Twee keer kon de Colombiaanse spits Alfredo Morelos een voorzet vanaf de linkerflank langs doelman Nick Marsman koppen. Luis Sinisterra bracht Feyenoord nog wel langszij, maar het bleef bij 2-2.

Toen de spelers van Feyenoord al weer een paar minuten teleurgesteld in de kleedkamer zaten, hoorden ze dat Porto dankzij twee late doelpunten van Vincent Aboubakar had gewonnen bij Young Boys. Daardoor ligt de strijd in groep G om de bovenste twee plaatsen nog helemaal open. Rangers gaat op kop met 8 punten, Porto en Young Boys hebben er 7 en Feyenoord maakt met 5 punten ook nog kans om te overwinteren in de Europa League. De ploeg van trainer Dick Advocaat moet dan over twee weken wel winnen in het Estádio do Dragão en hopen dat Young Boys in Glasgow verliest.

,,Eigenlijk dacht ik dat het al voorbij was. Maar we hebben nog een kans, al hebben we het niet meer in eigen hand", zo weet Kökcü. ,,We moeten in ieder geval weer zien te winnen van Porto. En dan is het afwachten hoe die andere wedstrijd afloopt. We weten dat we Porto kunnen verslaan, dat hebben we thuis al laten zien."



Kökcü lag begin oktober ziek op bed toen Feyenoord in De Kuip de Portugese topclub met 2-0 versloeg. ,,Iedereen ging toen vol de strijd aan en we hadden het geluk toen wel een beetje aan onze zijde. Laten we hopen dat dat straks in Portugal weer zo is. We hebben nog een sprankje hoop en daar willen we vol voor gaan.”