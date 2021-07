Kogel door de kerk: Berghuis maakt pikante overstap van Feyenoord naar Ajax

VIDEOSteven Berghuis staat de komende vier seizoenen onder contract bij Ajax. De 29-jarige aanvoerder van Feyenoord wilde per se naar de landskampioen en toen beide clubs niet tot een akkoord kwamen, deed de international afgelopen vrijdag het verzoek tot een arbitragezaak. In het weekeinde kwamen beide partijen dan alsnog tot elkaar.

Tot komende donderdag had Berghuis vakantie gekregen van Feyenoord, maar officieel had hij zich die dag weer op trainingscomplex 1908 moeten melden. Het was alle partijen duidelijk dat een terugkeer op 1908 geen optie meer was. Er had volgens ingewijden zelfs een volledig beveiligingsplan gemaakt moeten worden omdat de aanhang van Feyenoord de stap van Berghuis naar de eeuwige rivaal nogal kwalijk neemt.

Ajax deed uiteindelijk water bij de wijn ondanks het feit dat de club er heilig van overtuigd is dat Berghuis voor vier miljoen weg mag uit Rotterdam. Met de clubleiding van Feyenoord is nu de afspraak gemaakt dat er 4 miljoen direct wordt overgemaakt naar de Kuip en dat er in de toekomst via bonussen nog eens maximaal 1,5 extra kan worden verdiend door de Rotterdammers. Bonussen die volgens de Rotterdammers zo goed als zeker de kant van de Kuip nog op zullen komen. Vanmiddag om 16.00 uur maken beide clubs de transfer via een persbericht officieel bekend.

Beluister hieronder een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast, waarin onze Feyenoord-watcher Mikos Gouka en presentator Etienne Verhoeff uitgebreid over de pikante transfer praten.

Wie wordt captain in De Kuip?

Voor Feyenoord blijft het vertrek van de aanvoerder een pijnlijke kwestie, maar met het kleine bedrag dat nu richting de Kuip komt kan technisch directeur Frank Arnesen proberen een centrale verdediger en een nieuwe buitenspeler te halen. De snelle Javairo Dilrosun van Hertha BSC is één van de kandidaten om naar Feyenoord te komen, op huurbasis.

Arnesen liet de zaak-Berghuis de afgelopen dagen over aan huisjurist Joris van Benthem, maar de technisch directeur uit Denemarken gaf ook aan dat hij hoopte dat de zaak niet te lang zou duren, omdat hij Slot snel wil voorzien van de broodnodige versterkingen. De trainer sprak de afgelopen weken voortdurend formeel dat Berghuis nog zou kunnen terugkeren in de Kuip, maar wist uiteraard dat het een gepasseerd station was. De aanvoerder van Feyenoord sluit deze week zoals verwacht gewoon aan bij Ajax, Slot zal tussen Leroy Fer en Jens Toornstra kiezen wie de nieuwe aanvoerder van Feyenoord wordt.

Volledig scherm Steven Berghuis in actie tegen Ajax, zijn nieuwe club. © Pro Shots / Jasper Ruhe Volledig scherm Steven Berghuis naar Ajax. © Pro Shots / Marcel van Dorst

