Koevermans doet beroep op selectie Feyenoord: ‘Wij vragen spelers salaris in te leveren’

Door Mikos Gouka Die 22,5 miljoen moet volgens Koevermans vooral door de sterkste schouders worden opgebracht. ,,We begroten zonder thuispubliek tot het einde van het kalenderjaar’’, zegt Koevermans. ,,Maar het is duidelijk dat we moeten inleveren. De spelers, de directie, de technische staf uiteraard ook.’’

Dat Feyenoord het beste Europa League ticket heeft gekregen is een voordeel uiteraard. ,,Dat levert geld op, maar we wachten tot 27 mei om te zien of het helemaal zeker is. Er zijn nu nog ploegen actief in de Champions League en de Europa League die op basis van hun huidige stand in de competitie dat ticket niet zullen veroveren. Wat doet de UEFA? Geeft die bijvoorbeeld Olympique Lyon een ticket? Dat zou kunnen betekenen dat Ajax voorrondes moeten spelen. En dat scenario is er ook nog in de Europa League. Dat moeten we afwachten.’’