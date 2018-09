Koeman zet de pikorde in Oranje op zijn kop

Door Maarten Wijffels



Het was al bijna middernacht toen Ronald Koeman nog een laatste vraag kreeg in de nastoot van Frankrijk - Nederland. Of het moeilijk was Kevin Strootman te moeten vertellen dat die zijn basisplaats kwijt is? En of dit tegelijkertijd de moeilijkste beslissing is in zeven maanden Oranje?



,,Nou, het is makkelijker om tegen Frenkie de Jong te zeggen dat-ie start'', antwoordde de bondscoach. ,,Maar ik kan niet weglopen voor moeilijke beslissingen. We zijn aan het bouwen aan een elftal. We zijn tevreden hoe het middenveld vandaag stond.''