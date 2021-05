Koeman stuurt spelers Barça op vakantie: ‘Ik blijf net zo lang tot iemand zegt dat het over is’

Koeman, die gisteren na het laatste competitieduel zei te verwachten ook volgend seizoen trainer te zijn in Camp Nou, sprak de selectie toe en wenste zijn spelers een fijne vakantie. De meesten hebben deze zomer ook nog verplichtingen met hun nationale ploeg op het EK, de Copa América of de Olympische Spelen. Zo doet Frenkie de Jong met Oranje mee aan het EK. Hij herhaalde woorden van gisteren bij de NOS. Koeman: ,,De stand van zaken is dat er geen duidelijkheid is. Duidelijkheid zal er een dezer dagen komen. En die zal er komen na een gesprek met de voorzitter, Laporta, waar ik ook al mee gesproken heb.”

Van Messi en Koeman is onzeker of ze er in de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer bij zijn. De Argentijn kan in principe iedere zomer vertrekken. Messi heeft nog geen duidelijkheid gegeven over zijn toekomst. Het contract van Koeman loopt nog een jaar door, maar de oud-bondscoach van Oranje voelt zich na een wisselvallig eerste jaar niet gesteund door de clubleiding. ,,Wij blijven hier gewoon werken, net zolang tot er iemand is die zegt dat het over is‘’, aldus Koeman bij de NOS.



Koeman won met Barcelona de Spaanse beker en bereikte de finale van het toernooi om de Spaanse Super Cup. In de Champions League vloog de Catalaanse ploeg er al vroeg uit en in de slotweken van het seizoen gaf Barcelona de titelkansen uit handen. Atlético Madrid werd zaterdag kampioen.