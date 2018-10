Koeman ontplofte bijna: 'Ontbreken Rosario zeer teleurstellend'

,,Ik was totaal verrast en zeer teleurgesteld'', zei de bondscoach kort voor de aftrap bij de NOS. ,,Toen ontplofte ik wel bijna ja.''



De KNVB dacht dat de schorsing van Rosario alleen betrekking had op duels van Jong Oranje. ,,We wisten dat hij twee gele kaarten had gehad bij Jong Oranje en daarvoor is geschorst. We hebben dat bij de KNVB neergelegd. Ik begreep dat hij speelgerechtigd was. Maar het gaat om de interpretatie van een zinnetje in de regels. We kunnen als KNVB wel denken dat we gelijk hebben, maar de UEFA bepaalt. Dat moet je accepteren, hoe moeilijk dat ook is. We moeten als KNVB wel uitzoeken hoe dit mogelijk is.''



Koeman zegt dat hij geen basisplaats voor Rosario in gedachten had tegen Duitsland. ,,Maar hij had wel bij de wisselspelers gezeten.''