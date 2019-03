Koeman nog niet met ‘droomelftal’ tegen Wit-Rusland

Niettemin heeft de oud-international hetzelfde basisteam geformeerd dat in november in de Nations League met 2-0 won, ook in Rotterdam, van wereldkampioen Frankrijk.



,,Dat was inderdaad een geweldige wedstrijd'', beaamde Koeman. ,,Daar willen we verder mee. We speelden toen heel goed in balbezit en tegen deze tegenstander zullen we nog wel meer de bal hebben dan tegen Frankrijk. Frenkie de Jong en Marten de Roon vormden destijds op het middenveld een heel goed koppel. Daar hoop ik nu weer op.''



Koeman benadrukte dat hij de overwinning het belangrijkste vindt tegen de Wit-Russen. ,,Het zou prettig zijn als dat in een goede wedstrijd gebeurt, maar het gaat om de drie punten. Je moet winnen om te kunnen kwalificeren.''



Koeman viert in De Kuip zijn 56ste verjaardag. ,,Nee, ik heb er vandaag nog niets aan gedaan. Dat is bijzaak op zo'n avond als je een wedstrijd moet spelen.''