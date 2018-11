Koeman kiest voor spelers die wonnen van Duitsland

Debutant in de Oranje-selectie Javairo Dilrosun maakt volgens Koeman kans op speelminuten. Ook al vond Pal Dardai, coach van Hertha BSC, dat de selectie van de 20-jarige flankspeler te snel is. ,,We kregen een afmelding van Arnaut Groeneveld dus we moesten op die positie iemand anders oproepen", legt Koeman de selectie van Dilrosun uit. ,,De berichten vanuit Jong Oranje waren positief en ik heb hem zelf ook aan het werk gezien. Op basis daarvan hebben we hem geselecteerd.”



Nederland speelt in de Nations League tegen Frankrijk (16 november in Rotterdam) en Duitsland (19 november in Gelsenkirchen).