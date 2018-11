Koeman in de rust: ‘Als we de 2-1 maken, wordt het ook nog 2-2'

Oranje stond vanavond al na twintig minuten op een 2-0 achterstand na goals van de Duitse aanvallers Timo Werner en Leroy Sané. Pas in de 85ste minuut viel de 2-1 van Quincy Promes en in de eerste minuut van de blessuretijd maakte Oranje-captain Virgil van Dijk de bevrijdende 2-2, waardoor Nederland zich als vierde land plaatste voor de Final Four van de Nations League in juni 2019. ,,Een geweldige prestatie natuurlijk. Dat had niemand verwacht toen we aan deze poule begonnen, maar het zegt heel veel over de ontwikkeling van dit talentvolle team in de laatste maanden. Het levert de KNVB wat geld op en wij krijgen er komende zomer twee mooie en waardevolle wedstrijden bij in Portugal.”



Koeman stuurde in de slotfase zijn aanvoerder Virgil van Dijk mee naar voren. Met succes, want de verdediger van Liverpool maakte de bevrijdende 2-2 voor Oranje. ,,Dat plan kwam van mijn assistenten Dwight Lodeweges en Kees van Wonderen. Zij hadden dat plan gemaakt toen we op 2-0 achter kwamen. Ik vond het in eerste instantie nog te vroeg, omdat we anders misschien 3-0 of 4-0 zouden verliezen, maar na de 2-1 vond ik het een uitstekend plan. Ik heb het briefje aan Kenny Tete gegeven en Virgil ging direct mee naar voren.”