Koeman: Ik zie duidelijk opgaande lijn bij Oranje

Door Sjoerd Mossou



,,Ik zie een duidelijk opgaande lijn’’, aldus Koeman vanmiddag in het Stade de France. ,,Tegen Peru hebben we na rust echt goed gespeeld, tegen een ploeg die amper kansen en goals weggeeft de laatste jaren. Dat geeft vertrouwen. Er is steeds meer duidelijkheid in hoe we willen spelen.’’



Oranje had donderdagavond zijn beste fase met een aangepast middenveld, waarop Frenkie de Jong na rust sterk debuteerde, en met ook Davy Pröpper in een goede rol. ,,Het enthousiasme over Frenkie is enerzijds best begrijpelijk’’, aldus Koeman. ,,Als een speler debuteert alsof hij al jaren meedoet, is dat mooi om te zien. Of hij tegen Frankrijk ook gaat spelen? Dat weet ik niet. Ik hoef niet altijd naar jullie te luisteren, toch?’’